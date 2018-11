Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :La semaine dernière, les fans de Super Smash Bros. ont repéré une représentation dite raciste d’Amérindiens lors de la nouvelle attaque de M. Game & Watch, Forward Smash, dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Aujourd'hui, Nintendo of America a répondu à ces accusations après une enquête de Source Gaming et a annoncé la préparation d’une future mise à jour qui supprimera la plume de la silhouette de M. Game & Watch dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate, et précise que la description du personnage ne représente pas les valeurs de la société Nintendo d'aujourd’hui...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-responds-to-racist-depiction-of-native-americans-in-smash-bros-ultimate/

posted the 11/07/2018 at 10:54 AM by link49