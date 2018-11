Retournez sur une terre dévastée dans Darksiders III, un hack-n-slash action aventure dans lequel vous incarnez Fury dans sa quête de poursuite et d'extermination des sept péchés capitaux. Le plus imprévisible et énigmatique des quatre cavaliers de l'Apocalypse doit réussir là où bien d'autres ont échoué : restaurer l'équilibre entre les forces qui ravagent la terre. Darksiders III est le troisième chapitre de la série encensée par la critique. • Incarnez Fury - Un mage qui doit compter sur son lasso et sa magie pour restaurer l'équilibre entre le bien et le mal sur terre ! • Maîtrisez la magie de Fury pour libérer ses différentes formes - chacune lui permet d'accéder à de nouvelles armes, de nouveaux mouvements et de parcourir de nouvelles zones. • Explorez un univers ouvert et vivant dans lequel Fury voyage entre les mondes pour découvrir des secrets tout en progressant dans l'histoire. • Eradiquez les sept péchés capitaux et leurs serviteurs, allant de créatures mystiques à des êtres dégénérés. • Admirez le style typique de Darksiders – de vastes environnements post-apocalyptiques qui vous transportent des hauteurs du paradis jusqu'aux confins de l'enfer, délabrés par la guerre et la décadence, et où la nature a repris ses droits.

Le collector de Darksiders III est actuellement en préco pour 149.99€.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Une figurine de Fury de 29cm-Une figurine de Vulgrim de 25cm-Une figurine de War 24cm-Une figurine de Death 24cm-Une amulette-Un Wall Scroll-La BO sur CD-Un artbookLe tout pour 323€ au lieu de 400€ je crois, sur PS4, One et PCLe jeu sera disponible le 27 NovembreJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer pares liens DARKSIDERS III - Collector's Edition 149.99€ Guide Anglais Darksiders III 38€ DARKSIDERS III 48€ Darksiders III - Apocalypse Edition 323€