Avis de déclaration de perte extraordinaire



Square Enix Holdings Co, Ltd. (la " Société ") annonce aujourd'hui qu'elle a comptabilisé la perte exceptionnelle suivante dans les résultats financiers pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2018.



1. La cause et la nature de la perte extraordinaire



Après avoir procédé à un examen approfondi de la stratégie d'affaires de Luminous Productions Co. ltée, une filiale en propriété exclusive (la " Filiale "), la Société avait décidé de concentrer les efforts de développement de la Filiale sur des jeux AAA de grande envergure et de haute qualité, qui tirent le meilleur parti des forces de la Filiale. Cette décision s'est traduite par l'enregistrement d'une perte exceptionnelle de 3 733 millions de yens, incluant la cession de la portion du compte de production de contenus liée aux titres de jeux en développement à la "filiale" et des pertes de valeur sur actifs incorporels, dans les résultats financiers de la Société pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2018.



2. Impact sur les résultats financiers



La perte exceptionnelle susmentionnée a été entièrement reflétée dans les résultats financiers annoncés aujourd'hui sous la dénomination "Résultats financiers consolidés pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2018 (GAAP japonais)".

