Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Ceci se base sur les Réservations dans les enseignes Comgnet. Super Smash Bros. Ultimate est largement devant, suivi de Pokemon Let's Go. Kingdom Hearts III complète ce podium. Resident Evil 2 Remake est cinquième et Judgment Eyes neuvième. Dragon Quest Builders 2 est au fond du classement. A noter que Devil May Cry V, présent la semaine dernière, a quitté le classement...Source : http://www.comgnet.com/ranking/