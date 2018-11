Nomura : "Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais je refais Final Fantasy VII... (rires). En ce moment, je me concentre sur Kingdom Hearts III, mais quand ce sera fini, VII sera mon prochain point de mire. Je pense à des idées concernant la sortie du remake - j'en ai même parlé au producteur Kitase aujourd'hui. Nous tous, les anciens, nous envisageons divers développements concernant ce qui accompagne le remake. Comme si on arrivait à faire quelque chose pour les titres de la Compilation [de Final Fantasy VII] aussi. Mais pour l'instant, attendez le tour de VII."

posted the 11/06/2018 at 09:32 PM by jenicris