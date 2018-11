Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a publié une nouvelle vidéo présentant les jeux NES faisant partie du Nintendo Switch Online. La vidéo met l’accent sur les fonctionnalités multijoueurs, ainsi que sur la possibilité de jouer aux jeux n’importe où. Nintendo a également révélé les nouveaux ajouts à la bibliothèque NES pour novembre et décembre :Pour novembre, les abonnés auront accès aux jeu Metroid, Mighty Bomb Jack et TwinBee. En décembre, la bibliothèque virtuelle s’agrandit avec l’ajout des jeux Wario’s Woods, Ninja Gaiden et Adventures of Lolo...Source : https://www.dualshockers.com/new-nes-games-switch-online/