Depuis que Sony a lâché du lest sur le Cross-Play pour Fortnite, tous les espoirs sont permis. Alors, quand Jeff Kaplan de Blizzard se prête au jeu des interviews lors de la Blizzcon 2018, la question paraît inévitable. Ce sont nos confrères d’Eurogamer qui l’ont interrogé à ce sujet :



« Nous sommes très excités par tout ce qui passe avec le cross-play avec d'autres jeux comme Rocket League ou Fortnite. Nous sommes continuellement en discussion avec Microsoft et Sony pour voir où ils en sont et prendre la température. »