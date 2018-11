Voici une Information autour du possible jeu Bloodborne 2 :Les rumeurs concernant une suite au jeu Bloodborne circulent depuis un moment. Un Easter Egg dans le jeu pourrait relancer ces rumeurs. En effet, celui-ci fait référence au jeu en précisant : "qui apparaît dans le conte inachevé." Reste à voir si ce conte inachevé aura une fin dans une suite au jeu Bloodborne, ou si cela n'aboutit en fait à rien de concret...Source : https://www.psu.com/news/deracine-easter-egg-bloodborne-2/

posted the 11/06/2018 at 05:50 PM by link49