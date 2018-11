Rick and Morty reviendront pour plusieurs saisons et avec ça, un gros coffret vinyle et un artbook en Français sont déjà en préco.Le vinyle contient pas moins de 2 vinyles, une affiche exclusive, un patch brodé, un autocollant et un single bonus pressé sur un petit vinyle transparent.Le tout dans un magnifique coffret vitré avec LED inclus.WHOA, UN ARTBOOK! WUBBA LUBBA DUB-DUB! Les nombreuses aventures vécues dans Rick and Morty sont aussi irrévérencieuses que choquantes, et hilarantes. Des punchlines monstrueuses de cynisme aux designs pas si grotesques des personnages, revivez les coulisses du phénomène de Dan Harmon et Justin Roiland dans un artbook qui vous livre tous les secrets de création de ce bijou d'animation adulte. C'est bon, vous êtes prêts à plonger dans les esprits malsains qui se cachent derrière les multiples couches de réalité de Rick & Morty ? En bonus pour l'édition française : une couverture inédite.L'artbook sera intégralement en Français (rare pour être souligné) et contiendra 224 pages.N'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concours, donc goATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! The Rick and Morty Soundtrack 95€ Spider-Man: Into the Spider-Verse (Original Motion Picture Soundtrack) 20.08€ Breaking Bad -Box Set 86€ Rick and Morty, l'artbook officiel 34.90€