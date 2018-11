Tout est dans le titre.Perso :- Dark World ou Terre d'or, genre qui change radicalement l'aspect de la carte (Alttp quoi, pas OoT)- Ambiance à la AlttP autant sur l'aspect graphique que le setting du monde. Si possible utiliser soit les artworks du manuel de Alttp en termes de DA :Soit ceux de Katsuya Terada :En vrai je pense qu'ils vont reprendre celui de BotW, mais celui de Alttp pourrait être réalisé sans trop de modifs et rester en cell shading.- Armes découvertes dans les coffres et sur le terrain ne se brisent plus. Durabilité affichée sur les stats de l'arme. Moveset spécifique à chaque arme. Néanmoins elles pourraient rouiller sous la pluie ou s'émousser suite à une utilisation intensive et occasionner bcp moins de dégâts. Environ 20 ou 30 armes principales. Seules les armes en bois des ennemis se brisent et peuvent être lancées, ainsi que certaines lances en métal, occasionnant + de dégâts.- Système d'upgrade d'armes et objets basé sur les matériaux récupérés sur les ennemis comme dans BotW. Les armes upgradées font + de dégâts ou sont plus rapides dans leurs animations.- (Ré)Introduction d'un système d'expérience basique comme dans Zelda 2 : Endurance, Vie, Force et Dextérité. Mettre des points dans la dextérité permet de débloquer des mouvements spéciaux et des attaques spéciales pour chaque type d'arme (épée, marteau, hache, lance, arc...). Le flurry rush en ferait partie. A chaque boss tué on obtient un artefact qui nous débloque la possibilité d'acquérir le prochain niveau (Pensez aux sphères de Secret of Mana à la fin de chaque boss). Cela marche également sur des boss spécifiques sur la map, ceux qui ne sont pas clonés du moins car pas de respawn.- Attaques spéciales : Se déclenche avec une jauge de concentration qui se remplit en fonction de votre capacité à bien jouer sans vous faire toucher, en utilisant les mouvements suivants : Esquive bien timée, parry, attaques létales et lancer d'armes qui se brise en touchant l'ennemi.- Mini donjons moins nombreux et intégrés directement à la map. Les récompenses sont variables : objets principaux comme baguette de feu (qui ne se brise pas hein...), cape de byrna ou armes principales.- Rendre inaccessible certaines parties de la map, notamment des temples ou des endroits spécifiques mais pas des régions entières : soit par des barrières naturelles (montagnes constamment sous la pluie, soit par des vents forts, soit par un blocus d'ennemis forts qui doivent être tués pour ouvrir le passage, soit par l'utilisation d'objets).- Ne pas avoir tous les objets dès le début mais procéder comme le premier Zelda sur Nes.Et vous ?