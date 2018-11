Jeux Video

Kamiya était donc avec Takeuchi et Hirabayashi de Capcom.ils ont bu pendant 4h qu'il ditIls ont parlé de trucs qu'il rajoute, mais des trucs qu'il ne peut évoqué.J'espère que c'est du concret et pas une discussion de films de cul.Devil May Cry X BayonettaOkami 2Exclu Switch#gueguerre