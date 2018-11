Toei Animation a publié sur son site officiel ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2019, affichant une croissance relativement positive. En commençant toujours par un aperçu général, par rapport au deuxième trimestre de 2018, la société enregistre de très faibles baisses ci et là, et une augmentation de la plupart de ses chiffres, affichant un bénéfice opérationnel de 7,9 milliards de ¥ (61 986 600 €) et un chiffre d’affaires net de 25,6 milliards de ¥ (200 247 000 €) répartis comme suit : 8,4 milliards ¥ (65 486 000 €) provenant des films et séries TV, 14,7 milliards ¥ (115 228 700 €) sur l’exploitation de la licence en général ; 2,1 milliards ¥ (16 815 800 €) sur les goodies et autres marchandises ; et 416 millions ¥ (3 256 700 €) provenant d’autres sources de revenus.Sur ce total unique, les bénéfices proviennent de 12,7 milliards ¥ (99 055 000 €) au niveau national, et 13 milliards ¥ (101 747 900 €) au niveau international.En se concentrant sur le marché international, l’Asie a contribué à hauteur de 5,5 milliards ¥ (42,8 millions €), l’Amérique du Nord à 5 milliards ¥ (39,2 millions d’euros) et l’Europe à 1,95 milliard ¥ (15 273 500 €), suivie de l’Amérique latine avec 569 millions ¥ (4 454 400 €).S’agissant plus particulièrement de Dragon Ball, en ce qui concerne les bénéfices tirés de l’exploitation de la licence en général au Japon, la série indique un chiffre d’affaires de 3,9 milliards ¥ (30 766 300 €). Le total est bien supérieur aux 3,2 milliards de yens (25 215 900 €) du deuxième trimestre 2018 et indique une croissance très positive par rapport au 2,2 milliards ¥ (17 504 700 €) du premier trimestre 2019, malgré une période de relatif “calme” dans le domaine de la distribution locale. En regardant le reste du classement, le Dragon World marque un écart important par rapport aux 1,7 milliard ¥ (13 324 200 €) de One Piece, les 426 millions ¥ (3 335 000 €) de Pretty Cure et 372 millions de yens ( 2 912 200 €) de Sailor Moon.Dans la section “Cinéma et TV” à l’étranger, Dragon Ball affiche 1,6 milliards ¥ (12 627 500 €), contre 1,1 milliards (8 768 000 €) au deuxième trimestre 2018. Ce total permet à Dragon Ball d’obtenir le premier rang du classement, en progressant lentement mais sûrement par rapport aux 1,1 milliards ¥ (8 321 800 €) du premier trimestre 2019. En ce qui concerne le classement, l’écart n’est pas grand-chose par rapport aux 1,4 milliard ¥ (10 811 200 €) de One Piece, mais comme toujours supérieur à Pretty Cure et Sailor Moon, se classant respectivement à la troisième et quatrième place avec 226 millions ¥ (1 769 200 €) et 177 millions ¥ (1 385 700 €).Concernant la licence à l’étranger, Dragon Ball reconfirme sa première place avec 4,3 milliards ¥ (33 717 600 €), un total qui dépasse largement les 3,5 milliards ¥ (27 517 400 €) du deuxième trimestre 2018 et presque le double de 2,6 milliards ¥ (20 229 000 €) pour le premier trimestre de 2019. L’écart reste relativement considérable avec le reste du classement : 1,4 million ¥ (11 281 000 €) pour One Piece ; 313 millions ¥ (2 450 300 €) pour Saint Seiya, et les 141 millions ¥ (1 103 800 €) de Digimon.