Voici une Information autour de la Saga The Legend of Zelda :Il y a maintenant des preuves officielles que Nintendo travaille sur le prochain Opus de la Saga The Legend of Zelda. Bien que nous soyons sûrs que le travail soit en cours depuis un certain temps déjà, Nintendo cherche maintenant à apporter de nouveaux visages pour aider à créer la prochaine aventure de Link. Nintendo souhaite en effet faire appel à un concepteur de 3DCG qui travaillera sur le terrain et la topographie pour la carte de jeu et les donjons. Nintendo a une liste d'exigences pour le poste mais elle demande spécifiquement que la personne qui s'inscrit ait un intérêt pour la franchise elle-même. Le deuxième poste qu’ils cherchent à pourvoir est celui de concepteur de niveaux. Cette personne planifiera les événements du jeu, le terrain, les donjons et les ennemis. Qui sait, on aura peut-être un premier trailer à l’E3 2019…Source : https://www.gonintendo.com/stories/322043-nintendo-officially-hiring-for-the-next-legend-of-zelda-game