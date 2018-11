Sunset Overdrive fait pas mal parler de lui ces derniers mois, et pourtant, le jeu d'action d'Insomniac Games est sorti il y a déjà 4 ans, exclusivement sur Xbox One. Mais c'est surtout une possible version PC qui est ici évoquée, avec une apparition d'abord chez l'organisme coréen de classification des jeux vidéo, puis chez l'ESRB, qui fait le même boulot mais pour l'Amérique du Nord.



Bien évidemment, les joueurs ont vite imaginé un portage PC de Sunset Overdrive, et c'est en effet bien parti pour. Tout récemment, c'est SteamDB qui a listé dans sa base de données le titre, sous l'appellation « Unknown App ». En clair, le titre n'est pas encore affiché sur plateforme de Valve, mais la vignette est évocatrice : il s'agit bien de Sunset Overdrive. Vu la présence du titre sur SteamDB, le jeu pourrait ainsi ne pas être exclusif à Windows 10.



Microsoft a donc sans aucun doute quelque chose à nous annoncer très prochainement, et ça tombe bien, l'évènement X018 aura lieu ce week-end.