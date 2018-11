Voici une Rumeur concernant le jeu Gears of War 5 :Dévoilé à l’E3, le jeu Gears 5 n'a toujours pas sa date de sortie. Mais le récent listing de Gears of War: Retrospective book laisse penser qu’il pourrait paraître en 2019. En effet, le livre rétrospectif de Gears of War devrait paraître l'année prochaine. Il s'agit d'une vitrine de la franchise, comprenant des illustrations, des personnages, des concepts, des visuels clés, des rendus 3D et bien plus encore. Mais la chose la plus intéressante à propos de ce livre est sa date de publication qui est le 23 avril 2019. Cette date de publication devrait coïncider avec celle du jeu Gears 5. Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée, mais avec l’événement X018 de ce week-end, on peut s’attendre à ce que Microsoft officialise peut-être la date de sortie de Gears 5...Source : https://segmentnext.com/2018/11/06/gears-5-release-date-gears-book/