En septembre dernier, l'organisme de classification des jeux en Corée du Sud listait dans sa base de données PlayerUnknown's Battlegrounds sur PlayStation 4. Rien de bien vraiment étonnant, Bluhole veut porter son jeu sur un maximum de plateformes et ne pas se contenter des PC, Xbox One et mobiles.



Mais les choses se sont accélérées ces derniers jours. Un internaute a découvert dans la base de données de sa PS4 la présence de PUBG avec une icône et une illustration. Sony semble sur les starting-blocks pour lancer le jeu de Battle Royale sur sa console, et Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners (et souvent bien renseigné), semble avoir des informations à ce sujet. Le constructeur profiterait ainsi des Game Awards 2018 le 6 décembre prochain pour officialiser PlayerUnknwown's Battlegrounds sur sa console et le lancer dans la foulée avec un « Disponible maintenant » qui fait toujours son petit effet pendant ce genre d'évènement.