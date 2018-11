Tingle de The Legend of Zelda :



Bandana Dee de Kirby :



N'importe quel héros Nintendo de jeux NES pas encore représenté parmi les personnages jouables de Smash Bros :



Euden de Dragalia Lost :



P-Camera



Autant être direct : Je ne suis toujours pas saucé par Super Smash Bros Ultimate, cela dit j'aime beaucoup le concept des "esprits" bien que cela n'est que les autocollants de Brawl amélioré en fait. Ça et le fait qu'il y a un personnage offert à l'achat du jeu, durant 1 mois, ça pourrait me faire pousser à l'achat... C'est chiant, vraiment. Avoir un personnage gratuit, ok pourquoi pas profiter de l'offre, mais tout ça pour Plante Piranha ? Est-ce que, objectivement, il n'y aurait pas eu d'autres personnages Nintendo qui passent mieux pour une offre gratuite en temps limitée ?Je compte détailler mon ressenti en détail, et de revenir sur la fanbase et le cas de personnages comme Vlad qui sont logiquement pas jouables. Mais là maintenant je vais revenir sur le cas de la Plante Piranha offerte en DLC pour les premiers acheteurs. C'est une chose que je tenais à faire en vidéo pour que ça soit plus virale mais j'ai la flemme.Je suis déçu de voir la Plante Piranha en personnage jouable. Arrêtons les "c'est le personnage WTF de cet opus", parce que NON IL N'Y EN A JAMAIS EU et tous vos exemples sont des personnages très spécifiques mais qui reste cohérents à Smash Bros et à Nintendo (Mr Game & Watch représente les G&W, Wii Fit Trainer vient d'un logiciel de fitness développé par Nintendo, ROB est un jouet Nintendo vendu avec un jeu NES, etc...). Là on parle d'un minion lambda de l'univers de Mario. Quand à coté Chomp, Frère Marto et maintenant Thwomp sont en Trophée-Aide...La Plante Piranha à un moveset qui me ne déplait pas au contraire j’ai rien contre l’aspect technique et certains analystes ont remarqué certaines ressemblance (par exemple le aérial bas qui est similaire à celui de Docteur Mario). Mais j'ai quelque chose contre le choix du personnage en lui-même : c’est un personnage générique. Son seul attout contre cela c'est Flora Piranha qui est son Final Smash, qui était un boss dans Super Smash Bros Brawl. Si les développeurs voulaient surprendre avec un personnage qualifié de "WTF" par la fanbase, pour mon ressenti c'est raté en tout cas et je vais vous montrer des personnages qui auraient mieux intégré cet place de DLC gratuit en temps limité, sans que ce soit des personnages très populaires.D'ailleurs en parlant de ça, je suis certain que Plante Piranha aurait une phase dans le mode aventure où faudra éviter son Final Smash... Bref passons.Si je devais offrir pendant un temps limité un personnage en DLC aux passionnés comme moi, le directeur que j'aurais été sur ce jeu alors aurais plutôt suggéré les personnages de la liste suivante. Ces personnages ne sont pas des grosses figures ont toutes les qualités pour être des personnages jouables et même des "WTF" pour certains. Qui va acheter Plante Piranha si vous ne prenez pas Ultimate avant Février 2019 pour le recevoir gratuitement ? Parce que là je pense que ces personnages ne sont pas aussi attractif comme DLC qu'un Cloud ou Ryu mais au moins vous pouvez compter sur leur originalité. Vous m'en dirais ce que vous en pensez, mais je pense que ce sont des personnages plus aptes à un "DLC offert en temps limité"Tingle est, avec Impa, un des personnages récurent de la série à avoir été jouable. Tingle est un personnage que Nintendo s'est penché dessus pour réaliser des spin-off à Zelda, les Tingle RPG sur Nintendo DS. Il aurait ferait un bon personnage WTF original, lui.Je suis toujours contre, mais il faut avouer que Bandana Dee avait un argument que n’ont pas Waluigi ou Captain Toad : c’est un protagoniste jouable qui apparait dans plusieurs jeux principaux de la série, c’est un fait : il le 4e personnage de la série après Kirby et Dadidou, il est là depuis Kirby Super Star sur SNES et représente tous les Waddle Dee comme le Yoshi vert est LE Yoshi principal. Surtout que cela aurait pu être une promotion après que Dadidou n’invoque plus les Waddle Dee et Waddle Doo dans son moveset depuis Super Smash Bros 4. Bref, un minion qui se distingue d'un Captain Toad de ses autres semblable pour son implication directe dans les histoires de Kirby.Donc entre Tamago de Devil World, Mach Rider, Mike de Urban Champion, Mike de Star Tropics, Fighter Hayabusa de Pro Wrestling, Bubble de Clu Clu Land et Stevenson de Gumshoe. Je pense que ça aurait un minimum cool d'offrir un de ces personnages à la place de Plante Piranha sachant que cet opus se passe ainsi donc d'un tel type de personnage (Melee avait Docteur Mario et Ice Climbers, Brawl avait Pit et ROB, 4 avait Little Mac et Duck Hunt). Et pourquoi pas même aller chercher des personnages Nintendo du coté de l'arcade ?...Un peu fragile ce choix là, car si on croit les insiders ce serait plutôt un personnage de la franchise GranBlue Fantasy qui serait garanti, aka le gros succès de Cygames, du coup Dragalia Lost ce serait abusé en retour de l'occasion je pense. Mais Euden le héros principal de Dragalia Lost, franchise née de Nintendo et Cygames, je pense ausi que ça aurait été très "marketing" de le mettre (Dragalia Lost n'est pas encore sorti en Europe, notamment). Bref il ne serait pas au gout de tout le monde : l'offrir en DLC gratuit aurait un compris sur tout les points entre Sakurai, Cygames et la fanbase Smash Bros qui a plus ou moins à foutre de ce personnage d'un jeu mobile.J'ai déjà expliqué : Mr Game & Watch représente les G&W, ROB est le jouet sur NES, mais il le ou la méconnue P-Camera qui est la personification du Game Boy Camera de Nintendo et que ça aurait ultra bon fan-service que d'aller chercher un tel personnage méconnu.