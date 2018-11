Microsoft

Le mini évènement de Microsoft arrive à la fin de la semaine. On a vu un peu de tout et n'importe quoi niveau rumeurs, des confirmations, et tout à l'heure, @Kamina a posté un article mentionnant des infos de l'insider Klobrille.Du coup j'ai commencé à faire le tour des rumeurs et me suis dit que ce serait pas mal de refaire le point de ce qui était sur ou éventuel.Dans la catégorie des infos confirmées cela a été dit dans l'article de Kamina mais je rajoute quelques trucs.Présence confirmée des jeux non sortis suivants :-The Division 2-Ori and the Will of the Wisps-Crackdown 3-Kingdom Hearts 3Présence confirmée des jeux sortis suivants :-Shadow of the Tomb Raider-States of Decay 2-Sea of ThievesNon présence confirmée des jeux suivants :-Gears of War 5-Halo Infinite-Fable IV / 2nd projet de Playground-Projet The InitiativeAnnonces autres confirmées :-Support clavier/souris-Surprise du game passMaintenant dans la catégorie des rumeurs, on trouve des choses très crédibles, d'autres moins, certaines sources sont assez fiables, d'autres sortent d'on ne sais où mais je note tout ce que j'ai trouvé.Annonces concernant des jeux :-Nouveau Splinter Cell-Projet de Ninja Theory-Gears Tactics sur One-Nouveau Rare-Borderlands 3-FF7 remake-Nouveau Perfect Dark-Age of Empire IV-Nouveau Batman de Rocksteady-Retour de PGRPrésentation de jeux déjà connus :-Battletoads-Sunset Overdrive (suite ou portage du premier sur PC ... à voir)-TunicAnnonces concernant des contenus de jeux :-Forza Horizon 4Annonces autres :-Présentation de la prochaine Xbox-Rachat d'Obsidian-Rachat de Turtle Rock Studios-De nouveaux jeux Xbox rétro compatiblesVoilà certaines rumeurs sont connues depuis un moment déjà (rachat d'Obsidian), d'autres sont restées assez confidentielles (retour de PGR), mais je vous ai mis tout ce que j'ai trouvé. Après il y avait certains sites qui mentionnaient d'autres titres mais dans des langues assez obscures et je n'ai rien capté (je me suis tapé une 50aines de pages de rumeurs ...).Bien entendu il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles, au mieux il y aura 4 ou 5 des rumeurs qui se verront confirmées mais bon, à voir ce qui se révèlera vrai