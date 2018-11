Bonsoir,Après FFXII et Dark Souls, le duo Iglou/Twinsen reviendra ce soir sur ses premières heures sur Red Dead Redemption 2.L'occasion sera de revenir sur le développement du jeu, et d'analyser notre ressenti sur les 2 premiers chapitres et les mécaniques de gameplay constatées.On essaiera autant que possible de pas trop spoilier, mais si , inévitablement, on posera quelques éléments de départ.Début de l'émission à 21h, si tout va bien!N'hésitez pas à venir poser des questions, on essaiera d'y répondre autant que possible!