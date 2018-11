Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Il semble que le jeu Super Smash Bros. Ultimate, l'un des titres les plus attendus de 2018, suscite l'enthousiasme de nombreux fans dans le monde entier. La semaine dernière, Nintendo a publié trois vidéos sur Youtube après la fin du Super Smash Bros. Ultimate Direct. Les vidéos sont la présentation de Super Smash Bros. Ultimate Direct, la bande-annonce de Super Smash Bros. Ultimate : Le monde de la lumière et le thème principal du jeu, Lifelight. Les trois vidéos ont dépassé le million de vues chacune. La bande-annonce de World of Light affiche actuellement 4,16 millions de vues, suivie par le Direct et ses 2,93 millions de vues et enfin Lifelight est 1,08 million de vues. Cela représente environ 8,17 millions de vues au total. L’excellente performance des trois vidéos montre que les fans sont enthousiastes à l'idée de jouer au jeu Super Smash Bros. Ultimate. Ce sera certainement l'un des titres les plus vendus de 2018. Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/three-super-smash-bros-ultimate-direct-videos-have-exceeded-1-million-views-each-on-youtube/