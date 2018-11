Sortit quasiment dans l'ombre ( en même temps vu le titre x) The Quiet Man de Square Enix se fait massacré par Jv com et par les joueurs. 8/20 par le testeur et 5/20 note lecteur.



Voici un extrait de la conclusion du test.



" Si Square Enix ose avec The Quiet Man, sa prise de risque ne paie pas. Cette aventure singulière repose sur un concept original trop rarement abordé dans le jeu vidéo, mais ne parvient jamais à rendre son sujet intéressant. La fusion du cinéma et du jeu vidéo donne naissance à un gameplay cinématique sans envergure et un récit téléphoné. Il se dégage pourtant de ce titre Néo-Noir une mélancolie palpable portée par la photographie des séquences en prise de vues réelle ainsi que la chanson The Quiet composée et interprétée par Imogen Heap



Les +: L'originalité d'une aventure aphone...

L’atmosphère mafieuse et Néo-Noir

La photographie des scènes en prise de vues réelle

Le thème principal et la chanson The Quiet



Les - :jamais capable de porter son récit

La fusion du cinéma et du jeu vidéo au détriment de l'interactivité

Une durée de vie anémique (3 heures)

Un gameplay réduit au strict minimum

Le retard technique (graphismes, animations…)

Des combats brouillons et répétitifs