On le sait, Playground Games, fraîchement tombé sous l’égide des nouveaux studios First Party de Microsoft, a décidé d’ouvrir un nouveau jumeau afin de travailler sur un jeu d’aventure Open World exclusif à la gamme Xbox, que nombre de gamers pensent être Fable 4.Connaissant le talent de l’équipe pour les mondes ouverts, on a forcément hâte d’en apprendre un peu plus sur le projet, mais il va falloir ronger son frein pendant encore pas mal de temps apparemment.En effet, dans une interview octroyée à Full Throttle Media, le Directeur Créatif en Chef Ralph Fulton explique:« Le second studio grandit. Je pense que c’est merveilleux de constater que personne ne sait qui ils sont, personne ne regarde ce qu’ils font, ils se lient simplement entre eux pour former une équipe, ils font déjà de très bonnes choses, mais il se passera encore un long moment avant que nous parlions de ce qu’ils font – et je pense qu’ils apprécient cette capacité en ce moment.«Bref, le secret est total, et il faudra compter sur les Insiders et autres « rumeurs » du net pour tenter d’en apprendre plus.Inutile donc de préciser qu'on est pas prêt de retourner en Albion...