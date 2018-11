Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Dans la version japonaise, de nombreux détails super gores ont été supprimés. En effet, dans la version occidentale, il est possible de démembrer des personnes, mais dans la version japonaise, des parties du corps explosent et disparaissent. D'ailleurs, dans la version japonaise, les textures ne montrent plus les os, les organes internes et autres détails sanglants :Lors de la mission "American Dreams", les corps ne sont pas démembrés quand ils sont suspendus et les organes internes ne sont pas visibles.La nudité explicite est enlevée. Au chapitre 2, vous trouverez une mission dans laquelle vous tomberez sur quelqu'un qui prend du plaisir avec une femme. Dans la version occidentale, nous voyons les seins, tandis que dans la version japonaise, la femme est vêtue.Dans une autre mission du début du chapitre, il a été montré que Dutch, Arthur & Co., décrochait le pantalon d’un homme alors qu’il était ligoté pour castrer un homme. Sans la version japonaise, le pantalon reste en place même si l'animation montre le gang le tirant vers le bas…Source : https://mp1st.com/news/red-dead-redemption-2-japanese-version-comparison-has-a-few-key-changes-and-here-they-are