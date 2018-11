Voici Le Top France allant du 22 au 28 octobre 2018 :Le jeu Red Dead Redemption 2 cartonne chez nous également et envahit le classement. A noter que le jeu SoulCalibur VI sera passé complétement inaperçu chez nous…Source : http://www.sell.fr/

posted the 11/05/2018 at 01:19 PM by link49