... Il est où le test du divin chauve?Ca a étépour la fin de semaine dernière mais rien à l'horizon. Tristesse, désolation et angoisse saisissent les observateurs du juge de Vérité et la masse silencieuse qui attend l'ultime avis. La Calaisie Libre serait même monté à 45 de tension, soit le calibre fétiche d'Arthur.perd t-il en boucle son canasson suite à d'étranges scripts et doit-il parcourir la carte à pieds? S'est-il perdu dans les montagnes enneigées? S'est il fait manger par des alligators lors de sa première visite du Bayou? Les quêtesà répétition ont-elles eu raison d'un potentiel 10/10? Se prépare t-il à une surcharge des serveurs de Gamekyo suite à une note "négative" qui verrait le duo Slate/Gamekult évoluer en Triforce? A t'il du changer sa manette sa manette suite à trop de sollicitations d'un certain bouton?Tant de questions sans réponses... Alors que nous avons besoin d'un avis pour les gouverner tous