Parce qu’il n’y aura pas de développement aussi imposant avant longtemps, Red Dead Redemption 2 s’affirme comme le jeu-testament d’une génération qui se termine. D’un point de vue purement ludique, ce n’est pas le meilleur jeu au monde, car il se montre lent, fastidieux, voire même rétrograde, quitte à exclure de l’équation les joueurs les moins patients. Pourtant, dans cette Amérique des quatre saisons, le monde ouvert a trouvé un maître qui a su sublimer l’existant. Avant-gardiste sur le plan visuel et sonore, terriblement pertinent sur le fond, Red Dead Redemption 2 fait partie de cette poignée de jeux qui vont au-delà du simple divertissement, en s’inscrivant comme une œuvre culturelle majeure. Rockstar au dessus du Game.Visuellement renversantUne bande à laquelle on s'attacheUne écriture fine et incisiveUne ambiance sonore stupéfianteLe courage de faire un jeu qui prend son tempsUn voyage somme toute inoubliableErgonomie des contrôles perfectibleTrop lent dans certaines situationsQuelques bugs résiduel, forcément

posted the 11/05/2018 at 10:08 AM by nicolasgourry