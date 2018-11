Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Red Dead Redemption 2 perdrait une place dans ses diverses éditions, SoulCalibur VI sur Ps4 gagnerait une place, Street Fighter 30th Anniversary perdrait cinq places sur Ps4 et quitterait le classement sur Nintendo Switch, Dark Souls Remastered perdrait quatre places sur Nintendo Switch, Super Mario Party resterait stable, Assassin's Creed Odyssey gagnerait trois places, Dragon Ball FighterZ sur Nintendo Switch ferait son retour, Spider-Man sur Ps4 gagnerait quatre places, Mario Kart 8 Deluxe gagnerait six places, Splatoon 2 gagnerait cinq places et The Legend of Zelda : Breath of theWild ferait son retour.De plus, selon Comgnet, le jeu Red Dead Redemption 2 perdrait une place, SoulCalibur VI sur Ps4 resterait stable, Dark Souls Remastered gagnerait huit places sur Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe ferait son retour, Street Fighter 30th Anniversary perdrait une place sur Ps4 et trois Nintendo Switch, Super Mario Party resterait stable, Splatoon2 ferait son retour, Assassin's Creed Odyssey gagnerait deux places et Spider-Man sur Ps4 gagnerait six places.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Red Dead Redemption 2 serait cinquième, Super Mario Party serait neuvième et SoulCalibur VI sur Ps4 quiteerait le Top 50.Au niveau Hardware, il ne devrait pas y avoir de changement. La Nintendo Switch serait première, la Ps4 deuxième et la 3DS troisième. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090