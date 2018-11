Films

Nouvel article, pour la rubrique en vrac, avec aujourd'hui, du lourd.Attention, il y adu spoiler de tout les côtés, donc, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, nallez pas plus loin.Sinon, enjoy !Martin Lawrence confirme sur son instagram , le tournage de Bad Boys III pour très bientôt.D'après, Esquire, voici le synopsis du film:"Le film verra le personnage de Lawrence "Marcus Burnett" travailler à titre privé après une brouille avec "Mike Lowery" (Will Smith), qui traverse une crise de la quarantaine en tant que célibataire qui veut enfin mûrir. Lowery et Burnett sont à nouveau réunis lorsqu'un mercenaire albanais met les têtes de Lowery et Burnett à prix pour la mort de son frère. Maintenant, les deux doivent travailler ensemble, une fois de plus, pour le faire tomber. "Dwayne Johnson partage une photo de Vanessa Kirby pour le spin-off de Fast & Furious.Vanessa Kirby, qui a notamment jouée, dans, The Crown et Mission Impossible Fallout.Nouveau poster pour le film animée de Spider-ManEmpire dévoile, une nouvelle photos de Creed, avec Dolph Lundgren, toujours dans le rôle d'Ivan Drago qui en a bavé pendant ces trente dernières années."En fait, mon personnage a vécu l'enfer depuis 1985 et il a tout perdu. Le scénario le réintroduit comme un personnage en morceaux, très atteint émotionnellement, et qui a beaucoup souffert sur le plan physique également. Il n'a pas eu la vie facile. Et c'est quelque chose à quoi je peux facilement m’identifier. Le versant physique comme le versant émotionnel."Nous avons une date pour le Chapitre II de Ça. Il arrivera le 6 Septembre.Le tournage est terminé depuis quelques jours.Une première affiche pour le film Le Roi Lion pour le 2019Nous avons aussi, un nouveau visuel pour le costume de Batwoman. Franchement, pas fan de l'actrice mais du tout.Le grand méchant du Arrowverse se dévoile, l'équipe de super-héros devra affronter Monitor.LaMonica Garrett se glisse dans le rôle de Mar Novu/The MonitorMonitor a été créé par Marv Wolfman et George Pérez dans Crisis on infinite Earths. Il est chargé de garder un œil sur le multiverse.Lois Lane en pleine action avec le marteau de ThorQuelques photos de l'épisode 5 de Titan. La série arrivera en Janvier chez nous en exclusivité sur Netflix.La série Gotham reviendra en Janvier sur FOX et aura 2 épisodes supplémentaires.Depuis le 29 octobre, Disney XD propose un épisode par semaines . Quatre épisodes d'une demi-heureen tout pour LEGO Star Wars: All-StarsUn peu de Supernatural, car je kiff cette série bordel de merde!!!-Une adaptation live de Corto Maltese va être réalisé par Christopher Gans, avec au casting de Milla Jovovich et Tom Hughes-Netflix renouvelle la série Castlevania pour une saison 3-Eiza Gonzalez rejoint le casting du film Godzilla vs. Kong-Christopher Meloni sera la voix du Commissaire Gordon dans le film d'animation Harley Quinn-James Gunn sera le réalisateur de Suicide Squad 2-La tournage de la saison 2 de Sabrina est actuellement en tournage. D'ailleurs, bonne surprise que cette saison 1-Un suite-préquelle pour la série Penny Dreadful, vient d'être commandée par Showtime-Le Master Chief sera dans la série Halo de Spielberg-Ewan McGregor est en négociation pour jouer le rôle de Black Mask dans le film Birds of Prey-Disney a officiellement récupéré les 4 milliards de $ de son rachat de Star Wars