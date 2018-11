Salut les amis,Je voulais vous faire un breve critique sur l'Iphone XR que je possède depuis quelques jours.-Premièrement il est lourd et épais. Je viens d'un Oneplus 5T que j'adorais mais qui ne captait jamais (je devenais dingue).-L'écran est bon sans être transcendant.-J'adore iOS de mon coté, bien plus qu'Android (j'ai vraiment testé les deux longtemps)-Concernant la batterie, je ne tiens pas la journée. Chose qui ne m'était jamais arrivé avec le Oneplus. Pourtant les tests parlent d'une durée de vie énorme d'un jour et demi. Je ne vois pas comment... je suis à 20% à 18h sur une journée qui commence à 8h. C'est vraiment frustrant.-Contrairement au OnePlus, la recharge est ici très lente. Comptez plusieurs heures. vs. 1h pour le O+-La réception audio, le microphone et la reception de la 4G/wifi est en revanche bien meilleure.En conclusion je trouve que l'Iphone est un bien meilleur téléphone que le O+, mais il est moins bon en tant que machine multimédia (écran moins bon, batterie limite, lourd, épais). Je suis même étonné qu'Apple ait réalisé un si gros téléphone pour les technos embarquées...et le prix est quand même super élevéVoila c'était pour partager mon exp. Si vous l'avez, n'hésitez pas à commenter.Bonne soirée