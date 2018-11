Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Plus tôt cette semaine, Nintendo a commercialisé le Bundle Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate aux USA :L'ensemble est livré avec des Joy-Con et un Dock à l’effigie du jeu Joy-Con. Un code sera à utiliser pour avoir le jeu Super Smash Bros. Ultimate, qui est verrouillé jusqu’au 7 décembre, et un code de 3 mois pour l’abonnement Nintendo Switch Online sont également inclus :Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/video-unboxing-the-nintendo-switch-super-smash-bros-ultimate-set/