ça m'arrive rarement de terminer un jeu et ressentir un manque mais c'est la sensation que m'a procurer Red Dead Redemption 2 et bien avant lui Red Dead Redemption et même Red Dead Revolver merci Rockstar Games pour cette incroyable épopée à travers l'ouest sauvage. Assurément un grand jeu de cette génération.il m'a fallut un peu plus de 3 jours de jeu pour voir le bout de l'histoire et il me reste encore 19% à accomplir pour terminer le jeu à 100%.j'avais dis No Spoil mais je voulais quand même mettre une des nombreuses musique qui m'a marqué ( Cliquez pas si vous voulez pas être Spoil )