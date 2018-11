Voici une Information concernant les jeux les mieux notés du mois d'octobre :On commence avec la version Nintendo Switch de Just Dance 2019.A égalité avec le portage de Luigi's Mansion sur 3DS.La version Xbox One de Just Dance 2019 s'en sort un peu mieux. A noter que la version Ps4 n'a pas de moyenne Metacritic.Super Mario Party reçoit une des meilleure moyenne de la Saga.Encore un portage, mais cette fois-ci d'un jeu DS sur Nintendo Switch.La version Ps4 d'Assassin's Creed Odyssey dépasse les 80/100.SoulCalibur VI s'en sort bien niveau notes.La version Ps4 de Call of Duty : Black Ops IIII se fait descendre par les joueurs.Assassin's Creed Odyssey sur Xbox One s'en sort un peu mieux que son homologue.Pareil pour Call of Duty : Black Ops IIII sur Xbox One.Un jeu sur PsVR obtient la médaille d'argent.Et Red Dead Redemption 2 la médaille d'or...Source : https://www.metacritic.com/game/xbox-one/red-dead-redemption-2