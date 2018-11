collection

Hello !La dernière mise à jour datant d'avril 2018, les divers achats visibles sur cet article, s'étalent donc de fin avril à aujourd'hui ...comme souvent y a de tout , jeux , BD, musique et toujours des petites pièces à ajouter à ma collection halo !Comme presque tout le monde j'ai acquis récemment Red dead redemption 2 ! Un jeu extrêmement généreux, un monde ouvert cohérent, riche en détail, le monde parait vraiment "vivant", comme si chaque pnj vivait vraiment sa vie pendant que le joueur vie son aventure.Cependant je lui reproche quelques défauts, notamment sur son gameplay et surtout son ergonomie ... pas de quoi gâcher totalement l'expérience, mais après tant d'année de développement, j'aurai aimé une amélioration sur ces points.photos :j'ai eu la chance de tomber sur ces deux jeux dans un Cash près de chez moi ! le prix était honnête au vu des prix généralement pratiqués sur le net. Avec cet achat j'ai désormais la trilogie complète sur megadrive !le fourreau de sonic & knuckles est abimé, mais c'est déjà une bonne chose de l'avoir , il est pas évident de trouver cet épisode en boite + fourreau donc bel prise je trouve !Je conseil vraiment la BO de 16 levers de soleil ! Elle est composé par Guillaume Perret un artiste de Jazz extrêmement talentueux ! C'est une véritable réussiteenfin pour finir quelques screens Switch de Starlink et Doom.J'ai mis Starlink en pause le temps de finir Red dead, mais le jeu est bien sympathique est vraiment joli sur switchVoila, voila ! ^^