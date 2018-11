Salut les PATRONS!



Voici la première vidéo d'une longue série consacrée à l'entretien d'embauche!



Dans cette vidéo je partage avec vous 5 erreurs impardonnables à ne surtout pas commettre en entretien, et je vous donne quelques conseils simples et efficaces que vous pourrez appliquer instantanément !



https://www.youtube.com/channel/UC3psrWwgrfeVleKA3o_Z1lg



Dites moi ce que vous en avez pensé et si cela peut vous aider! Merci

Vous êtres le patron - https://www.youtube.com/channel/UC3psrWwgrfeVleKA3o_Z1lg