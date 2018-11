L'Intitulé des 64 trophées :

Trophée Platine : 1-Calice du tourment.Trophée Or : 1-Perfectionniste.Trophée Argent : 2-Aide ton prochain.-Tomb Raider.Trophée Bronze : 60-À la hauteur du défi.-Comme une ombre.-Très chic.-Arsenal improvisé.-Sépultures.-Le fil du passé.-Bon samaritain-Surprise !-Spécialiste.-Chasseuse de trésors.-Combien ?!-Regarde là-bas si j’y suis !-Jouer avec le feu.-As de la gâchette.-Dernière position connue.-Bête de Légende (trophée caché).-Sixième sens.-Sur le moment.-Fabriquée pour durer.-Lèchement Affectueux d’un Magnifique Animal.-Archéologue sous-marin.-Vers de nouveaux sommet.-Ça, c’est du couteau !-Zoologue.-Archéologue.-Chasseuse légendaire.-Tireuse d’élite.-Trésors du passé.-Premier sang.-Corps et âme (trophée masqué).-Thune Raider.-Dr. Croft.-Lieu d’intérêt.-Voleur de stèle.-Pique-assiettes (trophée caché).-Mieux équipée.-La voie des étoiles (trophée caché).-Chaises musicales.-Día de Muertos (trophée caché).-I believe Hakan fly (trophée caché).-Feu de la Vie (trophée caché).-Sur le pouce.-La recette du désastre (trophée caché).-Toute une aventure.-Instinct de survie (trophée caché).-La Cité perdue (trophée caché).-Thanksgiving.-Les enfers (trophée caché).-L’Élue (trophée caché).-Les liens de famille (trophée caché).-Élimination d’équipe.-Le cœur du serpent (trophée caché).-Rite de passage.-Retour à la case départ (trophée caché).-À l’état sauvage.-Reine des damnés (trophée caché).-Obsession mortelle.-Rusé et astucieux.