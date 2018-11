Cinema

Ne l'appelez plus Avatar 2 mais… Avatar : The Way of Water ?C'est ce que laisse clairement entendre BBC News, qui affirme avoir mis la main sur des documents liés aux suites du film de James Cameron, qui détient toujours le statut de plus gros succès de tous les temps avec 2,788 milliards de dollars de recettes dans le monde. Alors qu'il fêtera ses dix ans l'an prochain, le long métrage devrait être suivi par quatre suites, échelonnées entre 2020 et 2025, et dont les titres seraient les suivants.Si le premier colle avec les déclarations de James Cameron, qui a souvent rappelé que l'eau aura une grande présence dans les épisodes 2 et 3, ces révéléations restent néanmoins à prendre avec des des pincettes. Surtout en l'absence de commentaire de la Fox sur le sujet. Il peut en effet s'agir de titres de travail, provisoires et/ou destinés à déposer une appellation, ou même de jeux censés faire partie des produits dérivés qui accompagneront chaque sortie., et s'apprête à mettre les suivants en boîte, James Cameron pourrait profiter des fêtes de Noël pour nous offrir le titre officiel de l'une de ces suites, et notamment celle qui sortira dans nos salles le 16 décembre 2020.