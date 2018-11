Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Stage Salon, inspiré des jeux Nintendogs. On peut admirer cinq chiots et chats se livrer à des singeries en arrière-plan. Attention cependant à ne pas vous faire toucher par les blocs qui tombent en vous laissant distraire par leurs pitreries.Le Trophée aide Klap Trap parcourt le stage de long en large et saute sur le premier combattant venu pour le mordre à répétition. Même s'il n'est pas très imposant, les attaques de sa mâchoire sont redoutables.La musique "Battle! (Wild Pokémon)" a arrangée par Hiroyuki Kawada rappelle les combats contre les Pokémon sauvages dans les jeux Pokémon Soleil/Lune.On passe ensuite aux Combattants Harmonie & Luma. Luma imite les attaques d'Harmonie, augmente également la portée d'Harmonie et peut même encaisser les coups pour elle. Si Harmonie est touchée, Luma s'agite frénétiquement.Le combattant Félinferno aux multiples coups spéciaux semble venir tout droit de l'univers du catch professionnel. Félinferno reprend plusieurs coups de son jeu d'origine comme Dark Lariat, Coup-Croix ou Vendetta. Son Smash final est Dark Body Press X, utilisant la puissance de la Force Z.Le Combattant Samus sans armure a une puissance est inférieure à celle de Samus, mais sa vitesse est exceptionnelle. Son pistolet paralysant peut également servir de fouet. Lors de son Smash final, elle revêt sa combinaison pour tirer un puissant rayon laser. On termine avec les vidéos issues du dernier Nintendo Direct, avec tout d'abord la présentation complète :Puis la bande-annonce "Combattre le feu par le feu" :On passe ensuite à la bande-annonce "La Plante Piranha rejoint la bataille !". La Plante Piranha sera un combattant bonus pour les premiers acheteurs du jeu. En effet, si vous achetez le jeu Super Smash Bros. Ultimate et récupérez vos points or My Nintendo avant le 31 janvier 2019, vous pourrez recevoir gratuitement le combattant Plante Piranha en DLC. Le bonus pour les premiers acheteurs sera disponible durant le mois de février 2019 :Et pour finir, la vidéo "La Lueur du monde" est visionnable ici :Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1058237267590955008