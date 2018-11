Bonjour tout le monde,J'ai platiné il y a quelques jours le dernier jeu deet comme d'habitude avec les jeux de ce studio, j'ai grandement accroché. Je sais que les avis sont mitigés pour le style de gameplay proposé par le jeu où l'on ne fait pas grand chose, mais pour ma part, ça ne me dérange pas. Ici, j'ai surtout adoré le scénario qui pourrait bien se réaliser dans un avenir plus ou moins proche dans notre monde quand on voit les avancées spectaculaires que nous faisons dans le domaine de la robotisation/androïde.J'ai bien aimé la relation entre Connor et Hank, celle de Kara et Alice aussi, par contre, j'ai trouvé un manque de charisme chez Markus qui pourtant est le perso de la révolte. Pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est vivement un nouveau jeu.Je me suis lancé hier dans la conquête de la platine pour God of War. J'y ai peu joué, mais sur le peu que j'ai vu, ça change des précédents et ça a l'air bien plus complet sur l'évolution du héros et son fils. Le jeu a l'air aussi d'une rare violence et rien que le combat avec le (viking ?) est d'une brutalité sans nom. J'apprécieA dans un mois ou deux quand je l'aurai fini pour vous dire ce que j'en ai pensé.