Destructoid 4/10

Push Square 2/10

PC/PS4 (exclusivité console)."Has some high points, but they soon give way to glaring faults. Not the worst, but difficult to recommend.""A quelques points forts, mais ils cèdent bientôt la place à des fautes criantes. Pas le pire, mais difficile à recommander."Pour l'instant seulement trois notes des sites spécialiséLe plus inquiétant ledes ( 38 ) "joueurs".Seule l'avenir le dira...