Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le journal financier japonais Nikkei a publié dans son dernier rapport une image très sombre de la Nintendo Switch, contrairement à ce que Nintendo et d’autres ont dit ces derniers jours. Nikkei affirme que la Nintendo Switch est, de manière très inquiétante, «en manque d’élan» avant les fêtes de fin d’année. Bien que Nikkei ait déjà analysé le dernier rapport financier de Nintendo et l’ait qualifié de assez solide, ils ont souligné que les seuls jeux Nintendo Switch qui marchent bien sont ceux publiés en 2017. C’est une mauvaise chose car Nikkei dit qu’il n’y a pas encore de titre fort sorti avant les fêtes de fin d’année. À la suite de ces déclarations, Nikkei a déclaré que les ventes de Nintendo Switch ralentissaient au Japon et, pire encore, étaient en chute rapide en Occident. Le journal affirme que depuis cet été de nombreux petits détaillants aux États-Unis proposent des offres groupées de Nintendo Switch contenant des logiciels à moitié prix. Un contact de l’industrie a déclaré à Nikkei que c’était un signe que la Nintendo Switch est en train de dépérir en Occident et a affirmé que l’ensemble du secteur du jeu vidéo attend maintenant avec intérêt la prochaine console de Sony...Source : https://nintendosoup.com/nikkei-claims-sluggish-switch-sales-worrying-for-holiday-season-industry-looks-forward-to-ps5/