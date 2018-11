Salut tout le monde,Dans l'attente de la sortie de RE2 remake, j'écumais un peu You Tube pour regarder des vidéos diverses et variées sur l'univers de Resident Evil.Je tombe ainsi sur une rediff d'un streaming de 2 personnes streamant sur RE7 au moment de sa sortie.Il s'appelle Siphano et elle Blondie et je me dis que 1 vidéo en binôme avec un gars et une fille, ça peut être sympa et en fait ça s'annonce plutôt bien car ils arrivent sur le jeu sans connaître beaucoup de choses et donc frais de spoilers.Malheur entre un gars aussi peu à l'aise au pad que fufut dans la logique du jeu et une nana hyper flippée pour rien, j'en suis arrivé à me demander si le gars a déjà jouer à un jeu et si c'est pas un prankEn tout cas faut être couillu pour diffuser ça sur You Tube... Vous allez sans doute me dire que je fais dubashing mais je vous laisse découvrir l'étendue du nanardisme vous-même lolSi vous avez pas flipper devant RE7le jeu , attendez vous à faire la grosse commission avec ces "gamers" hors du commun qui eux sont bien réels