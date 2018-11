Bonjour à tous,



Je suis revenu récemment sur les audiolivres Alien à savoir les deux très bons "La sortie des profondeurs" et le "fleuve des souffrances".



Le premier est un épisode à part entière qui fait office d'excellent film audio et qui se passe entre Alien et Alien 2. Le second est une introduction à Alien 2.



J'ai tout détaillé ici ainsi que la manière de les obtenir (suffit de s'abonner un mois gratuit à audiolivre puis ensuite de se désabonner) et j'ai placé des extraits. C'est de la pure immersion et indispensable aux fans de la saga Alien. On a affaire à des oeuvres audio-cinématographique beaucoup plus qu'à des livres audio. C'est très vivant.



