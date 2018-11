Depuis mon second voyage au Japon, j'ai envie de m'acheter un drone. Mon premier drone donc. Je cherche quelque chose de facile à manier, stable avec un retour vidéo bien entendu et une bonne autonomie. Avec une bonne qualité vidéo. J'ai un budget de 250 / 300€ gros max.C'est un achat que j'envisage, peut être que ça ne se fera pas. Si c'est le cas, ça sera aux alentours du Black Friday, Noël ou les soldes en Janvier.Ne me parler pas des drones dji etc ... ce n'est pas mon budget.J'avais vu une offre il y a quelques semaines sur mistergooddeal :J'ai voyagé 3 fois (bientôt 4) depuis Mai 2016 (2 fois au Japon, Indonésie et bientôt l'Inde). Avec un drone, ça aurait pu être pas mal ....