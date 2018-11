Tests

The Surge

Ayant apprécié Lord of the Fallen et étant un peu amateur du genre... j'attendais le petit nouveau de Deck13.Alors, qu'ai-je retenu de ce Soul like futuriste?Aura t-il répondu a mes attentes? Est-il meilleur que Bloodborne? (nan, je déconne... sans même y avoir joué, je savais que ce serait pas le cas... mais ça n'empêche pas de donner son avis)SCENARIO :Donc, on contrôle Warren qui arrive fraichement chez Creo, société qui s'est donné pour but de réparer la couche d'ozone, de nettoyer la planète de la pollution que notre société moderne engendre, etc etc... pour s'engager et bosser au sein de l'entreprise.Warren, paraplégique, (on sait pas comment, en fait on apprend rien sur Warren) se fait embaucher pour bosser chez Creo qui "augmente" ses employé avec un exo-squelette.Leur permettant de faire des tâches qu'ils ne pourraient faire en temps normal.Donc, premier jour, Warren se fait poser son exo-squelette dans la chair, sans anesthésie à même les vêtements... Pourquoi pas, mais ça doit pas être pratique sous la douche ou pour chier.Bref, la procédure déconne et plus tard dans le jeu, un fichier audio nous apprend que la procédure déconnait déjà avant la venue de Warren. (bon, apriori... personne ne s'est plaint et du coup, la procédure continue de déconner)Warren se réveille dehors et commence notre aventure.Je ne continue pas plus pour ne pas spoiler.Mais le scénario mets donc en scène un problème actuel, surpopulation, réchauffement climatique, diminution des ressources etc...On a plus d'info sur le scénario que dans un Soul. Clairement, il y a une narration avec des PNJ qui nous renseignent sur la situation malheureusement, cette narration est maladroite.Ou alors, il s'agit de la VF qui a mal été traduite. Au passage, la VF est à chier.Les acteurs se contentent de lire leur textes à une ou deux exceptions près.Pire, on ne peut pas mettre le jeu en anglais... (en tout, j'ai pas vu l'option)Pour en revenir au scenario, c'est bien évidement très classique... tous les clichés que vous avez déjà vu au cinéma, dans ce genre de scénario, se retrouvent dans the Surge.Il y a 0 surprise.Mais bon, on me dit que les souls like ne se jouent pas pour le scénario alors passons à la suite.GAMEPLAY :Ben, le gameplay est très proche d'un soul.Les attaques, les parades se font sur les gâchettes, on tourne au tour de l'ennemi ciblé en attendant une ouverture pour frapper ou esquiver au bon moment, quand on meurt on doit retourner chercher ce qu'on a laisser derrière soi, etc...Bon, tout n'est pas pareil... Le loot est différent. Dans The Surge, on peut cibler les parties du corps qu'on veut attaquer.2 raisons à cela.1) Si la partie en question n'est pas protégée par une partie d'armure, on fait plus de dégâts.2) Si la partie en question est protégée, on peut la découper et récupérer des plans d'armure pour cette partie du corps.Selon la partie du corps qu'on attaque, on pourra effecteur un finish pour démembrer son adversaire et ainsi récupérer un plan ou des parts pour la création/amélioration d'armures.Pour ce qui est des contrôles, le jeu répond généralement bien.Les ennemis sont pas bien diversifiés mais quand on essaye de prendre un ennemi par derrière... l'ennemi se retourne dès qu'on démarre une attaque, comme s'il avait un "spider sense". Du coup, certains ont le temps de se retourner et vous placer un coup.Quelques imprécisions dans le gameplay... Le QTE X pour les finish qui apparait pas toujours à temps ou qui disparait alors que vous êtes à coté de l'ennemi.Le coup d'estoc qui passe à coté de l'ennemi même s'il est juste devant vous, ennemis qui rentrent dans le décors et que vous pouvez plus toucher, etc...Certaines fois, le perso va dans la direction opposée à celle que vous donnez à la manette... lolLes boss sont peu nombreux, 4 ou 5 et plutôt peu inspirés cotés attaques.Personnellement, j'ai trouvé le gameplay plutôt moyen malgré la possibilité d'attaquer différentes zones du corps.Il n'y a pas d'arme a distance dans le jeu, si ce n'est le drone. Qui consommera de l’énergie si vous en possédez.L’énergie s'obtient en frappant et en tuant des ennemis mais elle se vide peu a peu.Les armes et les attaques sont, selon l'arme, très peu pratiques.Mouvements inutiles lors des combos... Déjà que la plupart des armes ont une vitesse d'attaque lente... Les combats sont pour moi moins intéressants que dans un BB par exemple.Les finish étant finalement le seul point positif que je retire des combats.J'ai eu un mauvais feeling avec les armes et leur combos pour la plupart.La difficulté venait plus des dégâts subit. Plus élevés (vive les one shot) que dans un Soul et des endroits plus exigu, ex: un couloir surélevé avec 0 rampe pour empêcher les employer de tomber dans le vide... (clairement, Creo qui se veut être le sauveur de l'humanité, n'avait pas très à cœur la sécurité de ses employés)Mais c'est vraiment les One Shot le gros soucis. Même avec des armures boosté, les ennemis, les boss vont vous One Shot la plupart du temps et encore plus en NG+.Bref, surement un choix de gamplay pour ralentir la progression du joueur au maximum......Car, le jeu est court. La map du jeu, délimitée en 4 ou 5 sections, est assez petite.On commence à coté d'une base et plusieurs chemins sont tout de suite visibles bien qu'inaccessibles... On se rend bien vite compte qu'il ne s'agit pas de nouveaux chemins menant à d'autres zones mais des raccourcis qui nous ramènent en arrière.Le jeu est bourré de raccourcis qui nous ramène à la base, car, il n'y a qu'une seule base par zone. Et qu'en cas de mort, on dispose d'un temps limité pour récupérer les parts perdue à l'endroit de notre mort.Les maps sont donc conçues pour tourner en rond avec un max de raccourcis pour revenir en arrière facilement en cas de besoin.RÉALISATION :Coté réalisation.Ben, graphiquement, les décors sont plutôt sympa. On est le plus souvent en intérieur et les décors finissent par se ressembler mais l'ambiance est plutôt réussi avec des éclairages qui donnent cette ambiance particulière de films Sci-fi.Pour ce qui est du character design... là, on touche le fond. Le bon goût est tout simplement mort...Les persos, les armures, les armes... que c'est laid, pas inspiré... 0 pointé!Je vais passer sur l'OST vu le peu de pistes.La VF, elle, est très inégale. Certains logs audio sont convaincants, d'autres moins mais c'est surtout les dialogues du héro avec les autre PNJ qui sont complètement ratés.Que ce soit le texte ou les intonations.Pourquoi ne pas avoir laissé la VO en option???Bref, une réalisation plutôt inégale... pour un studio qui s'est montré plus convainquant sur la prod précédente.Le jeu prendra une 30~40taines d'heures sur le premier run avec pas loin de 100lv.En résumé,Un Dark Souls like futuriste, qui ne m'a pas vraiment convaincu.De part la pauvreté du background et carte très pauvre et de part son gamedesign dans son ensemble pas très inspiré.Si vous êtes fan du genre, foncez... si vous voulez découvrir le genre, passez votre chemin et rabattez vous sur un Souls ou Bloodborne.Bref, je reste sur un avis mitigé sur ce jeu, dommage, LotF m'avait laissé une bonne impression.+ Un soul Like+ Système de drop par démembrement+ Les finish- Le charater design est laid...- La map globale est finalement, plutôt petite- Pauvreté générale (lieux, ennemis, boss, background, etc...)- Une VF pas top- Pas de VO/10