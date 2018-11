Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui on parle du jeu événement de cette fin d'année, Red Dead Redemption II dans sa version Xbox One X "images capturées en 4K via la console". Je vous donne mes impressions après environ 20 heures de jeux, ce n'est pas un test et comme je le dis je trouve ça ridicule d'en faire un test en ayant joué si peu à un titre de cette envergure.Un jeu incroyable mais... le gameplay divisera beaucoup de monde mais pour autant ce titre mérite d'être fait, quelle immersion, n'hésitez pas une seule seconde.