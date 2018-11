Voici une Information concernant la Nintendo Switch :GEO, l’un des plus grands détaillants au Japon, préfère prévenir ses clients sur la future situation de la Nintendo Switch. La société a publié des avis dans des centaines de magasins à travers le Japon, informant ses clients qu'en raison de la publication de titres populaires tels que Pokemon Let's GO Pikachu/Eevee et Super Smash Bros. Ultimate, ils s'attendent à ce que la Nintendo Switch soit en rupture de stock très bientôt. Reste à voir si le système de loterie, mis en place il y a quelque temps, fera son retour...Source : https://nintendosoup.com/large-japanese-retailer-expects-nintendo-switch-shortages-to-return/

posted the 11/03/2018 at 07:36 AM by link49