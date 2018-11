Hello,Après avoir peaufiné Star Wars Année Zéro, une fiction qui se déroule 1000 ans après le retour du Jedi, j'ai mis la première moitié disponible en téléchargement et maquettée pour pouvoir être lue de la manière la plus confortable. Il suffit de cliquer ici : https://www.icaremag.fr/wp-content/uploads/2018/11/Star-Wars-Annee-Zero-Partie-1.pdf Et pour en savoir plus, c'est ici : https://www.icaremag.fr/2018/11/01/star-wars-annee-zero-petite-aventure-dans-lunivers-de-georges-lucas/ Bonne lecture à ceux que ça intéresseps: la seconde moitié disponible dans quelques mois