la Communauté Diablo est en chien depuis des années, D3 a été une véritable déception pour tout le monde, son gameplay trop bourrin et facile, le scénario merdique, pété de bug serveur au launch et surtout cette ambiance tellement moins dark et oppressante que celle de du cultissime D2, bref, un beau gâchis.Blizzard a teasé en Aout, avec cette vidéo, un retour de la licence avec plusieurs projets, tout le monde etait hypé pour un Diablo 4 apres çapuis, voyant l'engommant de la communauté méprisé depuis tant d'année (la tronche de l'annif des 20 ans de Diablo serieux...), Blizzard publie sur son blog un post demandant de revoir nos espérances a la baisse , encore une fois la déception, une habitude chez les fans du monde de Sanctuary.et aujourd'hui, a la Blizzcon, dans la cinématique de de fin de show, on s'attendais au moins a un Remaster de D2 (là ou War 3 a carrément le droit a un Remake) Blizzard ose annoncé devant des tonnes de fanboys en chien un putain de jeu Mobile,pas besoin d'en dire plus, regardez les Dislikebref, je retourne chez Path of Exile.