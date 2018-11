Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Lors de la bande-annonce du Mode La lueur du Monde, une menace divine très puissante a détruit tous les personnages de l'univers Nintendo, à l'exception de Kirby :Nous connaissons aujourd'hui le nom de cet être divin. Son nom anglais est Galeem et son nom japonais est Kiira (ー ラ). Nintendo décrit Galeem comme «l'ennemi le plus puissant et le plus diabolique» de l'univers. Certainement plus fort que le dernier boss du jeu Super Smash Bros. Brawl, Tabuu, puisque Galeem a 750 Master Hands sous son contrôle. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/galeem-is-the-name-of-the-menace-in-super-smash-bros-ultimate/