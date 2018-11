Voici des Informations autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Tout d’abord, en se basant sur la fiche eShop des jeux, on apprend que chaque version pèsera 4.1GB. On apprend également que les jeux ne seront pas compatibles avec le Pro Controller, mais uniquement avec les Joy-Con, la Poke Ball Plus et l’écran tactile en mode portable. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/321748-pokemon-let-s-go-pikachu-eevee-will-not-support-the-switch-pro-c